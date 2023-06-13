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13 Haziran 2023 Salı 08:15:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 08:15:00

Aşk belgelendi

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Oyuncular Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz, arkadaşlarının doğum günü partisine birlikte katılarak aşklarını ilan etti.

TRT'nin 'Yürek Çıkmazı' dizisinde yer alan oyuncu Alp Navruz yeni bir aşka yelken açtı. Uzun bir süredir kalbi boş olan oyuncu gönlünü 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan meslektaşı Sıla Türkoğlu'na kaptırdı. Yaklaşık 1 aydır birlikte oldukları iddia edilen çift, önceki akşam bir arkadaşlarının Emirgan'daki doğum günü kutlamasında ortaya çıktı. Navruz ve Türkoğlu, partiye birlikte katıldı. İkili, gecede bolca dans ve sohbet etti. Türkoğlu ve Navruz gecede arkadaşlarının objektiflere birlikte pozlar verdi. O anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan ikilinin arkadaşları oyuncuların ilişkilerini ilan etmiş oldu. Ortaya çıkan aşk resminin ardından Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, ilişkileriyle ilgili sessizliğini koruyor.

Etiketler : alp navruz sıla türkoğlu aşk
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