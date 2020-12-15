Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım

Aşk 101’de oynayan İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Ufuk Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İkilinin bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi. Çift, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.--

