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15 Aralık 2020 Salı 00:01:00 - Güncelleme:15 Aralık 2020 Salı 14:56:00

Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı'dan kafa karıştıran paylaşım

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İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşk 101’de oynayan İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir birlikte çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Ufuk Beydemir de aynı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. İkilinin bu gönderisi, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi. Çift, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.-- 

Etiketler : Aşk 101in yıldızı Aşk 101 İpek Filiz Yazıcı İpek Filiz Yazıcı İpek Filiz Yazıcı Ufuk Demir Ufuk Demir
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