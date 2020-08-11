Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz, otel yerine kampta tatil yapmayı tercih etti

Aşk 101'in Burcu'su Pınar Deniz, otel tatili yerine arkadaşlarıyla kamp yapmayı tercih etti. Safariye çıkıp kano keyfi yapan ünlü oyuncu, tatilde çekildiği renkli kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.



Pınar Deniz sezonu 4 Temmuz Ayvalık Cunda adasında açmış, sonrasında kardeşi Huri Deniz ile Antalya'da tatil yapmıştı. İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti. Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda kamp yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.

İstanbul'a dönen oyuncu bu kez yakın arkadaşları; Öykü Özcan ve Cansu Özcan ile Kırklareli'ne bağlı İğne Ada'daki bir kamp alanına gitti.

Bir geceliği 480 TL olan modern sincap çadırlarda kamp yapmaya başladı. ATV ile safariye çıkan, macera parkında stres atan oyuncu dün de kano ile tur attı.