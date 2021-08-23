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23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:30:00

Aşılarını olup buluştular

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Enbe Orkestrası şefi Behzat Gerçeker, Ömür Gedik, ve Samsun Demir, Balıkçı Yılmaz'da buluştu.

Enbe Orkestrası şefi Behzat Gerçeker, Ömür Gedik, ve Samsun Demir, Balıkçı Yılmaz'da buluştu. Keyifli bir akşam yemeği yiyen ekip pandemiden sonra müzik dünyasında yaşanan sorunları masaya yatırdılar. Ekip yemeğe aşı yaptırarak geldi. Gerçeker, "Hepimiz aşılarımızı olduktan sonra buluştuk. Uzun süredir bir araya gelemiyorduk. Hem çok keyifli bir yemek yedik hem de yeni projeleri konuştuk" dedi.

Etiketler : Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker Ömür Gedik Samsun Demir
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