Aşıkları Roma'da Bastık!

Şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, İtalya'da tatile çıktı. Çift, aşıklar şehri Roma'da arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Üç ay önce menajerliğini yapan Tolga Akış'tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı, bir süredir oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile birliktelik yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, soluğu arkadaşlarıyla İtalya'da aldı. Çift, aşıklar şehri Roma'da gönüllerince eğleniyor. İkiliyi ele veren ise, paylaşımları oldu. Ülkeden ayrı ayrı yerden paylaşımlar yapan ikilinin konumları hayranlarının gözünden kaçmadı. Bastık ve Kaygılaroğlu, Umut Kurt'un eşi Melisa İnci'nin 30'uncu yaş kutlamasında uzun süre baş başa sohbet etmiş ve daha sonra başka mekânda devam eden doğum günü partisine katılarak sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmişti.