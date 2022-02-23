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23 Şubat 2022 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 10:35:00

Aşıkları ifşa ettiler

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Oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka aşkını komedyen Doğu Demirkol ve Metin Özülkü ifşa etti. İki ünlü isim, sevgilileri sahil hattında el ele yürürken videoya çekip yayınladı.

'Maske Kimsin Sen' programında yakınlaşan Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun arkadaşlığı aşka dönüştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki akşam programın jüri üyesi olan Doğu Demirkol ve Metin Özülkü'ye yakalandı. Arabayla seyir halindeyken giden Demirkol ile Özülkü, ikiliyi sahil hattında el ele yürürken çekmeyi başardı. Demirkol, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde Kubilay Aka ile Bekiroğlu, videoya çekildiklerini fark edince el salladıkları görülüyor. Öte yandan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde aranjör Çağrı Telkıvıran'dan ayrıldığı yönünde çıkan haberleri yalanlamış, ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu açıklamıştı. 10 gündür görüşmedikleri konuşulan ikiliden Telkıvıran, ortaya çıkan görüntülerin ardından sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğraflarını sildi.

Etiketler : aslı bekiroğlu kübilay aka aşk iddia
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