Aşıkları ifşa ettiler

'Maske Kimsin Sen' programında yakınlaşan Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun arkadaşlığı aşka dönüştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki akşam programın jüri üyesi olan Doğu Demirkol ve Metin Özülkü'ye yakalandı. Arabayla seyir halindeyken giden Demirkol ile Özülkü, ikiliyi sahil hattında el ele yürürken çekmeyi başardı. Demirkol, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerde Kubilay Aka ile Bekiroğlu, videoya çekildiklerini fark edince el salladıkları görülüyor. Öte yandan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde aranjör Çağrı Telkıvıran'dan ayrıldığı yönünde çıkan haberleri yalanlamış, ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu açıklamıştı. 10 gündür görüşmedikleri konuşulan ikiliden Telkıvıran, ortaya çıkan görüntülerin ardından sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğraflarını sildi.

