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26 Şubat 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 13:30:00

Aşıklar yakayı ele verdi

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Defne Samyeli Orkatöy'de bir mekânda sahne alarak sevenleriyle bir araya geldi. Samyeli'yi kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Onur Arıkan, en önden masadan izledi.

Samyeli, gece boyunca şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak söyledi. Sahne sonu habercilerin kapıda olduğunu öğrenen çift, mekandan ayrı ayrı çıktı. Abisiyle birlikte aracına doğru hızlı adımlarla ilerleyen Samyeli, aşk soruları karşısında "Özel hayatım ile ilgili konuşmayacağım" diyerek uzaklaştı. Arıkan ise, genç bir kadınla taksiye binerek mekanı terk etti.

Etiketler : defne samyeli onur arıkan özel hayat aşk
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