Aşıklar yakayı ele verdi

Samyeli, gece boyunca şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak söyledi. Sahne sonu habercilerin kapıda olduğunu öğrenen çift, mekandan ayrı ayrı çıktı. Abisiyle birlikte aracına doğru hızlı adımlarla ilerleyen Samyeli, aşk soruları karşısında "Özel hayatım ile ilgili konuşmayacağım" diyerek uzaklaştı. Arıkan ise, genç bir kadınla taksiye binerek mekanı terk etti.