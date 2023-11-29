Aşıklar Sri Lanka'da

Burcu Özberk ile başrolünde yer aldığı 'Ruhun Duymaz' dizisi reyting kurbanı olan oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen sevgilisi Sibel Çetinkaya'nın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Özyıldız sevgilisi Çetinkaya ile birlikte baş başa Hint Okyanusu'ndaki Sri Lanka'ya gitti. Tatilden sık sık fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Özyıldız önceki gün helikopterde kaptanlık yapıp sevgilisini uçurdu. Çift, daha önce İspanya ve Fethiye'de tatil yapmışlardı.