Aşıklar ilk kez el ele

Oyuncu Sera Tokdemir, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. Oyuncu bir süredir Gökhan Göz ile birliktelik yaşıyor. İkili önceki akşam Watergarden İstanbul'da el eleydi. Aşk soruları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Tokdemir, sorular duymazdan gelirken yeni bir şarkı yazdığını belirtti. Tokdemir, "Çalışmalarımız sürüyor. Yeni bir şarkı hazırlığı yaptık. Şarkıyı da Gökhan'a da ithafen yazdım" dedi. Sera Tokdemir'in aşk dolu bakışları ise o anlarda objektiflere yansıdı.