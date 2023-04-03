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03 Nisan 2023 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 19:00:00

Aşıklar ilk kez el ele

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Sera Tokdemir, yeni aşkı Gökhan Göz ile ilk kez görüntülendi.

Oyuncu Sera Tokdemir, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi. Oyuncu bir süredir Gökhan Göz ile birliktelik yaşıyor. İkili önceki akşam Watergarden İstanbul'da el eleydi. Aşk soruları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Tokdemir, sorular duymazdan gelirken yeni bir şarkı yazdığını belirtti. Tokdemir, "Çalışmalarımız sürüyor. Yeni bir şarkı hazırlığı yaptık. Şarkıyı da Gökhan'a da ithafen yazdım" dedi. Sera Tokdemir'in aşk dolu bakışları ise o anlarda objektiflere yansıdı.

Etiketler : sera tokdemir gökhan göz aşk

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