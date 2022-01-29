Aşıklar için söyleyecekler

Sıla, Buray, Levent Yüksel, Yıldız Tilbe gibi sanatçılar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla bir araya geliyor. Kerki Solfej organizasyonunda şarkıcılar İstanbul, İzmir, Ankara ve Kayseri'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Sanatçılar, en güzel aşk şarkılarını söyleyerek unutulmaz bir gece yaşatacak.

