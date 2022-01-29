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29 Ocak 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 17:00:00

Aşıklar için söyleyecekler

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Sıla, Buray, Levent Yüksel, Yıldız Tilbe gibi sanatçılar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla bir araya geliyor.

Sıla, Buray, Levent Yüksel, Yıldız Tilbe gibi sanatçılar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayranlarıyla bir araya geliyor. Kerki Solfej organizasyonunda şarkıcılar İstanbul, İzmir, Ankara ve Kayseri'de sevenlerinin karşısına çıkacak. Sanatçılar, en güzel aşk şarkılarını söyleyerek unutulmaz bir gece yaşatacak.

Etiketler : sıla buray levent yüksel yıldız tilbe 14 şubat sevgililer günü aşıklar magazin
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