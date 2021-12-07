Aşıkken çok mutluyum

En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, In Style dergisi için objektif karşısına geçti. Bir süredir İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'la birlikte olan Deniz, "Aşık halim en mutlu versiyonum oluyor. Aşkın doğru kişiyle tanıştığında, daha iyi anladığın bir duygu olduğunu öğrendim. 'Ben'i biz yapan, her şeyi hissedebilmemi sağlayan bir duygu" dedi.