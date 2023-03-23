Aşık Veysel'i notalarla andı

Şarkıcı Betül Demir, Aşık Veysel'in 50. ölüm yıldönümünde yayınladığı kliple büyük ustaya olan saygısını notalarla dile getirdi. Demir, pandemi döneminde kayda aldığı 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü sosyal medya hesaplarından, "Aşık Veysel anısına sonsuz sevgi ve saygıyla" notunu yazarak yayınladı. Demir, büyük ustanın eserlerinin ve hatırasının bu topraklar üzerinde binlerce yıl yaşayacağını dile getirdi.