Aşık olarak boşandım

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, Gökay Kalaycıoğlu'nun 360 TV'deki programına konuk oldu. Evcimik, özel hayatı ve 1994 yılında evlendiği Harun Özakıncı ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Şarkıcı, "Aşık olarak evlendim. Boşanırken de aşıktım ama hayatta ideallerimiz birbirimizi tutmadı. Birbirimizi üzmeye ve kırmaya başlayınca boşandık. İşim gereği evlilikte baskın karakterdim. O dönemde her şeyin altından kalkarız diye düşündük ama olmadı. Biz 4 sene evli kaldık, şimdikiler 1 ay sonra boşanıyor" dedi.