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29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00:00

Aşı olmayanlar için bilet bin dolar

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Florida'da punk gruplarının sahne alacağı bir konser aşılama kampanyasına dahil oldu.

Florida'da punk gruplarının sahne alacağı bir konser aşılama kampanyasına dahil oldu. Konsere katılmak isteyenler aşı olmuşlarsa sadece 18 dolar ödeyecek, aşı olmayanların ise bin dolar ödemeleri gerekecek. 26 Haziran'da gerçekleşecek olan konserde Teenage Bottlerocket, MakeWar ve Rutterkin isimli üç punk rock grubu sahne alacak. Teenage Bottlerocket grubunun solisti Ray Carlisle, "Hepimiz aşılıyız. Sizi orada görebilmemiz için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Etiketler : konser koronavirüs aşı florida
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