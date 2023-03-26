AsfaltI ağlatacak!

Uzun bir aradan sonra Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisiyle televizyon ekranlarına dönen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendini ödüllendirdi. Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan 39 yaşındaki oyuncu, ayaklarını yerden kesti. Tatlıtuğ, 32 bin Euro'ya (656 bin TL) özel üretilen Harley-Davidson Fat Bob 114 model motosiklet aldı.



GARAJINDA SERVET VAR

Yaz aylarında eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yle birlikte Marmaris'teki yazlığında tatil yapacak olan oyuncu, yeni motosikletiyle Ege'nin dağlık yollarında keyif sürüşleri yapacak. Tatlıtuğ'un garajında Range Rover marka iki jip, 1970 model Chevrolet Monte Carlo ve Ferrari F355 Spider F1 marka arabaları bulunuyor.