VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patlaması sonucu biri hemşire 2 kişi yaralandı
Volkswagen'in araç teslimatı geriledi
TCMB'den döviz piyasasına müdahale
İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti
Şimdi de İP'li vekilden Meclis'te küfür ve edepsiz hareket
Yeni ordu kurma çalışmalarına başladı
Selzede yaşlı çifte Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ev inşa edildi
"Ekonomideki büyük imkanlarımıza rağmen gücümüz ve tesirimiz çok az"
2. el 'online'da satışlar da fiyatlar da hareketli
Bu ay 173 milyon lira SED ödemesi yapılacak
"İstatistikler İslam ve yabancı düşmanlığını ortaya koymaktadır"
Türk SİHA'ları Fas'ı koruyacak
Başkan Erdoğan'a 290 bin lira tazminat ödemesine karar verildi
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
"Filistin'de kan ve zulüm görmek istemiyoruz"
Türksat 5B uydusu Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak
FETÖ'nün 'gaybubet evlerine' soruşturmasında 29 gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
İşsizlik rakamları açıklandı
'Tanıdık', PKK pususuna çekti
İbadet odasına giren vandallar dini kitapları yaktı
"Kürtler HDP'den nefret ediyor"
Bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi
10 Aralık 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 14:30:00

Asena Özkan Kaptanoğlu'nun sadakatsiz davranışlar ve şiddetle suçladığı Ayberk Kaptanoğlu'na açtığı boşanma davasında karar çıktı

ABONE OL

Asena Özkan Kaptanoğlu'nun sadakatsiz davranışlar ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek 5 yıllık eşi, iş insanı Ayberk Kaptanoğlu'na açtığı boşanma davasında karar çıktı.

Asena Özkan Kaptanoğlu'nun sadakatsiz davranışlar ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek 5 yıllık eşi, iş insanı Ayberk Kaptanoğlu'na açtığı boşanma davasında karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada çiftin 4 yaşındaki çocuğunun velayetini babaya veren mahkeme, Asena Kaptanoğlu'nu 50 bin lira tazminata mahkum etti.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Asena Kaptanoğlu, mahkemenin kararına itiraz ederek, "Bir çocuğu annesinden ayırmak ne hukukta ne de gündelik yaşamda vardır. Pedagog raporlarında hiçbir konu geçmemesine rağmen, küçük çocuğum benden alınıp babasına verildi. Çocuğumu sadece ayda 6 kere görebileceğim. Çocuğumla ilgili mücadelemi İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağım" dedi.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : asena özkan kaptanoğlu ayberk kaptanoğlu boşanma davası velayet magazin
Çocuklar için deli oluyorum

Çocuklar için deli oluyorum
Serenay'a özel hayat şartı

Serenay'a özel hayat şartı
Modayı sevdi

Modayı sevdi
Müzik şöleni

Müzik şöleni
Karı-koca aynı dizide

Karı-koca aynı dizide
Anne-kız alışverişte

Anne-kız alışverişte
Ünlüler geçidi

Ünlüler geçidi
Annelik kutsal bir müessese

Annelik kutsal bir müessese
5 derecede 30 bin kişilik koro

5 derecede 30 bin kişilik koro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER