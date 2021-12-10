Asena Özkan Kaptanoğlu'nun sadakatsiz davranışlar ve şiddete maruz kaldığını iddia ederek 5 yıllık eşi, iş insanı Ayberk Kaptanoğlu'na açtığı boşanma davasında karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada çiftin 4 yaşındaki çocuğunun velayetini babaya veren mahkeme, Asena Kaptanoğlu'nu 50 bin lira tazminata mahkum etti.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Asena Kaptanoğlu, mahkemenin kararına itiraz ederek, "Bir çocuğu annesinden ayırmak ne hukukta ne de gündelik yaşamda vardır. Pedagog raporlarında hiçbir konu geçmemesine rağmen, küçük çocuğum benden alınıp babasına verildi. Çocuğumu sadece ayda 6 kere görebileceğim. Çocuğumla ilgili mücadelemi İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağım" dedi.



NESLİHAN KESKİN

