Arzum'un gelin adayı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 21 yaşındaki oğulları Can Aslantuğ, kız arkadaşını gözler önüne serdi. Aslantuğ, sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte oldukları bir fotoğrafını yayınladı. Can Aslantuğ'un gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Aslantuğ, konservatuar bölümünde piyano üzerine müzik eğitimini radikal bir kararla bırakarak anne ve babası gibi oyuncu olmaya karar vermişti.