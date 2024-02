Eski Türkiye güzeli olan Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'la biten evliliği hakkında konuştu. Yeniden barışmalarının mümkün olmadığını belirten Onan, eski eşiyle oğulları Can'dan dolayı görüştüklerini söyledi.

Onan, "Biz Mehmet'le her zaman birbirimizin yanındayız. Can üzerinden bireysel olarak da birbirimizin her daim ihtiyacında, acısında, mutluluğunda bu anlamda her daim birlikteyiz" dedi. Heykel atölyesine ara verdiğini ancak yakın zamanda tekrar bir sergi açmayı planladığını söyleyen Onan, "Oyunculuğu şimdilik düşünmüyorum. Heykelle tanıştıktan sonra o sanatla kendimi daha iyi ifade ettiğim ve daha mutlu olduğum bir alan içinde olduğumu fark ettim" dedi.