Artık yumurta çiftliği var

Coşkun Sabah, bir süredir hazırlıklarını yaptığı Eskişehir'deki tavuk çiftliğinde adını taşıyan 'Sabah Yumurta' markasıyla yumurta üretimine başladı. Eskişehir, Emirceoğlu'nda 15 bin tavuk ile yılda beş milyondan fazla yumurta üretecek olan sanatçı, bu kararını şu sözlerle özetledi: "Müzik ve eğlence dünyasında önümüzü göremiyoruz. Ben de farklı bir iş kolunda faaliyet göstermek istedim."

