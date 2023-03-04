Komedyen Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler asrın felaketi sonrası depremzedelere destek olmak için soluğu yeniden afet bölgesinde aldı. Çift, Adıyaman'da çadır kentte yaşayan depremzedelere yardıma gitti. Yenenler çifti, depremzedelerle birlikte sohbet ederek hem moral verdi hem de vakit geçirdi.



Eser Yenenler bölgeden depremzedelerle fotoğraflarını sosyal medya hesabından duygusal bir yazıyla kaleme alarak şunları söyledi.

"Adıyaman'da bildiğimizin ve tahmin ettiğimizin çok üstünde yıkım vardı. Çadır kentte çok fazla yakınını kaybedenle karşılaştık. Bir ablaya 'Birlikte el ele verip, yaralarımızı saracağız' dedim. 'Hepimiz el ele tutuşsak, ölenleri geri getiremeyiz' dedi. Hakikaten tatlı iyileşme vaatleriyle olacak iş değil. Bölgede herkesin taşın altına somut olarak elini koymasına ihtiyaç var. Birlikte iyileşmek için fiziken de beraber olmak şart. Bence artık yeni normalimiz bu."

