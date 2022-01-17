Artık saklamıyorlar

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17 Ocak 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 10:00:00

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Hande Doğandemir, adının aşk dedikodularına karıştığı meslektaşı Onur Tuna'nın fotoğrafının altına kalp emojisi koyarak birlikteliklerini ilan etti.

Hande Doğandemir, adının aşk dedikodularına karıştığı meslektaşı Onur Tuna'nın fotoğrafının altına kalp emojisi koyarak birlikteliklerini ilan etti.

'Annemizi Saklarken' adlı dizide rol alan Hande Doğandemir'den aşk itirafı geldi. En son 'Doktorlar' dizisinde rol alan Onur Tuna ile birliktelik yaşadıkları yazılan Hande Doğandemir, sosyal medyadan yaptığı hamleyle ilişkilerini doğruladı. Doğandemir, Tuna'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına kalp emojisiyle yorum yaptı .Tuna da sevgilisinin kalpli yorumuna yine kalp emojisiyle yanıt verdi. İkili, böylece aşklarını ilan etmiş oldu. Doğandemir'in geçtiğimi günlerde paylaştığı fotoğraftaki detay gündeme bomba gibi düşmüştü. Çoğu kişi, Hande'nin telefonun arkasındaki fotoğrafın Onur Tuna'ya ait olduğunu ve ikilinin aşk yaşadığını iddia etmişti.

Etiketler : Hande Doğandemir Onur Tuna AŞK
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