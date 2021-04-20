Artık pandaları var

'Menajerimi Ara' dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ahsen Eroğlu ile Deniz Can Aktaş'a sevenlerinden anlamlı hediye. 'DicBar Team' isimli fan grubu, ikili adına panda evlat edindi. Bu aldıkları jestle büyük bir mutluluk yaşayan ikili, yaptıkları paylaşımla sevenlerine teşekkür etti.

