Artık oyuncu değil heykeltıraş

En son 2007 yılında 'Sessiz Fırtına' adlı dizide rol alan Arzum Onan'ın, oyunculuğa geri dönmeye niyeti yok. Bir süredir heykel sanatıyla ilgilenen ve sergiler açan Arzum Onan'ın hayatında artık set değil atölye var. Heykeltıraş olarak artık sanatını icra eden Arzum Onan, oyunculuğu rafa kaldırdığını söyledi. Meslektaşı Gülenay Kalkan ile Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine "Şimdilik öyle bir şey yok. Niyetim de yok. Ben heykelle mutluyum yani öyle bir planım yok oyunculuğa dair. Heykel var artık benim için" yanıtını verdi. Arzum Onan, yıllardır kendisine gelen dizi ve film teklifleri de reddettiğini ifade etti.

Recep ASLAN

