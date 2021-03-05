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05 Mart 2021 Cuma 09:32:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 09:32:00

Artık oyuncu değil heykeltıraş

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13 yıldır setlerden uzak kalan Arzum Onan, bir daha oyunculuk yapmayı düşünmediğini söyledi ve ekledi: 'Benim için artık heykel var''

En son 2007 yılında 'Sessiz Fırtına' adlı dizide rol alan Arzum Onan'ın, oyunculuğa geri dönmeye niyeti yok. Bir süredir heykel sanatıyla ilgilenen ve sergiler açan Arzum Onan'ın hayatında artık set değil atölye var. Heykeltıraş olarak artık sanatını icra eden Arzum Onan, oyunculuğu rafa kaldırdığını söyledi. Meslektaşı Gülenay Kalkan ile Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine "Şimdilik öyle bir şey yok. Niyetim de yok. Ben heykelle mutluyum yani öyle bir planım yok oyunculuğa dair. Heykel var artık benim için" yanıtını verdi. Arzum Onan, yıllardır kendisine gelen dizi ve film teklifleri de reddettiğini ifade etti.

Recep ASLAN

Etiketler : arzum onan sessiz fırtına oyunculuk
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