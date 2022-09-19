Artık ‘Koç' diyeceksiniz

Oğuzhan Koç'la dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, eşinin soyadını aldığını belirterek "Bana Demet Özdemir Koç diye hitap edilmesini istiyorum" dedi.

Dijitalde yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Demet Özdemir geçtiğimiz haftalarda müzisyen Oğuzhan Koç'la görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Pazar Sürprizi programına konuşan Özdemir, düğününde giydiği üç gelinlikle ilgili yapılan eleştirilere güldüğünü söyledi. Oyuncu, "Giydiğim ilk gelinlikle ilgili yaratıcı espriler hoşuma gitti. Hoşuma gitmeyen benzetmeler değil, sözlerdi. Kullanılan cümleler üzücüydü" dedi. Oyunculuk kariyerinin bundan sonraki döneminde bir biyografi filminde rol alabileceğini belirten Özdemir, "Hayat motivasyonu olarak Türkan Şoray diyebilirim ama bir dansçıyı da oynamam istenirse Nesrin Topkapı diyebilirim" dedi. Oyuncu evlilik sonrası kendisine "Demet Özdemir Koç" diye hitap edilmesini istediğini söyledi. Eşinin Levent'teki villasında yaşamaya karar veren oyuncu, Zekeriyaköy'deki evini kiraya çıkarmıştı.