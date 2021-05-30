30 Mayıs 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 12:30:00
Artık ismi bir marka
Şarkıcı Tuğba Ünal, internet üzerinden adını kullanarak yapılan reklamların önüne geçmek için adını markalaştırdı.
Şarkıcı Tuğba Ünal, internet üzerinden adını kullanarak yapılan reklamların önüne geçmek için adını markalaştırdı. Tuğba Ünal adına marka tescili yaptıran sanatçı, bu kararı almasındaki nedeni şu sözlerle açıkladı: "Ünlüler üzerinden haksız kazanç elde edenler var. Ben de bunun önüne geçmek için adıma marka tescili yaptırdım."