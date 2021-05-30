Artık ismi bir marka

Şarkıcı Tuğba Ünal, internet üzerinden adını kullanarak yapılan reklamların önüne geçmek için adını markalaştırdı. Tuğba Ünal adına marka tescili yaptıran sanatçı, bu kararı almasındaki nedeni şu sözlerle açıkladı: "Ünlüler üzerinden haksız kazanç elde edenler var. Ben de bunun önüne geçmek için adıma marka tescili yaptırdım."

