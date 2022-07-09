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09 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00:00

Artık herkes çok ünlü

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En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde yer alan Hande Erçel'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım, yaz tatiline Çeşme'de devam ediyor.

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde yer alan Hande Erçel'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım, yaz tatiline Çeşme'de devam ediyor. Oyuncu, bir dergi için objektif karşısına geçti ve şöhret kavramıyla ilgili konuştu. Yıldırım, "Şöhret çok önemsenecek bir kavram değil. Zaten herkes çok ünlü. Kime baksan bir göz aşinalığın var, herkes birbirini görüyor artık" dedi.

Etiketler : sen çal kapımı hande erçel kaan yıldırım çeşme tatil
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