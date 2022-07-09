Artık herkes çok ünlü

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde yer alan Hande Erçel'den ayrılan oyuncu Kaan Yıldırım, yaz tatiline Çeşme'de devam ediyor. Oyuncu, bir dergi için objektif karşısına geçti ve şöhret kavramıyla ilgili konuştu. Yıldırım, "Şöhret çok önemsenecek bir kavram değil. Zaten herkes çok ünlü. Kime baksan bir göz aşinalığın var, herkes birbirini görüyor artık" dedi.

