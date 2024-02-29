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29 Şubat 2024 Perşembe 07:22:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 07:22:00

Artık gençler çalışsın

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Sanat hayatında 50 yılı geride bırakan Atilla Atasoy, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Gençleri takip ettiğini belirten Atasoy, "Artık biraz gençler çalışsın. 50 yılımı tamamladım, gençlerle ilgilenilsin diye düşünüyorum. Gençleri başarılı buluyorum. Onları izlemek keyifli" dedi. 159 ülke gezdiğini ve bir blog sayfasında seyahatlerini yazdığını belirten Atasoy, "Sade yaşıyorum. 159 ülke gezdim. Bir kitap çıkardım ve gezi yazılarımı blog sayfamda yazıyorum. Ulaşılmayan yerleri keşfettim" dedi.

Etiketler : atilla atasoy nişantaşı sanat
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