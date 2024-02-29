Artık gençler çalışsın

Gençleri takip ettiğini belirten Atasoy, "Artık biraz gençler çalışsın. 50 yılımı tamamladım, gençlerle ilgilenilsin diye düşünüyorum. Gençleri başarılı buluyorum. Onları izlemek keyifli" dedi. 159 ülke gezdiğini ve bir blog sayfasında seyahatlerini yazdığını belirten Atasoy, "Sade yaşıyorum. 159 ülke gezdim. Bir kitap çıkardım ve gezi yazılarımı blog sayfamda yazıyorum. Ulaşılmayan yerleri keşfettim" dedi.