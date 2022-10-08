Artık daha cesurum

Ekranda güzel görünmek için 49 kiloya kadar düşen oyuncu Pelin Karahan, ''Zayıfladıktan sonra daha cesur giyinmeye başladım'' dedi.

Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı 'Güven Bana' adlı filmin başrolünde yer alacak olan oyuncu Pelin Karahan fit vücuduyla dikkat çekiyor. 'Ekranda güzel gözükmek için kilo veriyorum' diyen Pelin Karahan, 48 kiloya düştü. Bu durumdan oldukça memnun olan 37 yaşındaki oyuncu, ''Zayıfladıktan sonra daha cesur giyinmeye başladım" dedi. ALL dergisine açıklamalarda bulunan Karahan, kendi karakterinden bahsederken "Olgunluk bende hep vardı. Hiç böyle hovarda, başına buyruk, aklı beş karış havada bir tip olmadım" dedi. Eşi Bedri Güntay ile mutlu bir evliliği olan Karahan'ın Ali Demir ve Can Eyüp Güntay adında iki oğlu var. Çocuklarıyla anne-baba ilişkileri hakkında oyuncu, "Çocuklarımıza dokunan, kafasını okşayan, sevdiğini söyleyen anne baba olmaya çalışıyoruz. Olay çocukları en iyi okullarda okutmak, onlara en güzel şeyleri yedirmek, en pahalı şeyleri almak değil. Ne kadar vakit geçiriyor, ne kadar sevdiğini söylüyorsun çocuğuna? Olay bu" dedi.