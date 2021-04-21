Artık alışveriş saatleri sabah

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21 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00

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Oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı erkek arkadaşı Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı erkek arkadaşı Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Salgın nedeniyle AVM'ye günün erken saatlerinde gelen çift, ihtiyaçları olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Etiketler : belçim bilgin alfredo di blasio alışveriş
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