21 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 13:00:00
Artık alışveriş saatleri sabah
Oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı erkek arkadaşı Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı erkek arkadaşı Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Salgın nedeniyle AVM'ye günün erken saatlerinde gelen çift, ihtiyaçları olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve önlemleri aldıklarını dile getirdi.