Artık ağlamak değil gülmek istiyor!

'Kefaret' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, artık rol aldığı projelerde seyircisini güldürmek istediğinden bahsetti. İbrahim Selim'in Youtube programına konuk olan oyuncu, bugüne kadar 'şu rolü oynamak isterim' diyeceği bir karakterin olmadığını söyledi. Sadece artık ağlamak istemediğinin altını çizen oyuncu, ''Ağlamaktan yoruldum artık biraz, komedi yapmak istiyorum" itirafında bulundu.

