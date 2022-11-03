Armut dibine düştü

Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun başkanlığını da yürüten Tolga Han Çinkitaş'ın kızı Ceylin Han Çinkitaş, Avusturya Graz'da düzenlenen Breaking Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Olimpik branş olan breaking'deki bu derece ile Türkiye önemli bir başarı elde etmiş oldu. Çinkitaş, 2 yaşından beri dans eden kızının başarısında dansçı genlerinin payının olabileceğini söyledi.