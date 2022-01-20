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20 Ocak 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 09:30:00

Arkadaş paniği!

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Aşk yaşadıkları konuşulan Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek ilk kez yan yana görüntülendi. Sabancı, "Sadece arkadaşız" dedi.

Aşk yaşadıkları konuşulan Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek ilk kez yan yana görüntülendi. Sabancı, "Sadece arkadaşız" dedi.

En son ekranlara veda eden 'Baş Belası' adlı dizide rol oyuncu Dilara Aksüyek, sosyetenin önde gelen isimlerinden Hakan Sabancı'yla görüntülendi. Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir arkadaşlarının doğum gününe katıldı. Habercileri karşısında gören Sabancı ve Aksüyek, ufak çaplı bir şaşkınlık yaşadı. Aşk soruları karşısında Sabancı, "İkimiz de arkadaşız, aramızda aşk yok" derken Aksüyek ise, "Daha önce de dediğim gibi aşk yok, arkadaşımızın doğum gününe geldik" dedi. Dilara Aksüyek, 'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Onur Bay'la ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı.

Etiketler : Hakan Sabancı Dilara Aksüyek Arka Sokaklar Beyoğlu
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