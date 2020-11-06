06 Kasım 2020 Cuma 16:51:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 10:56:00
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin esprili açıklama: İzleyicileri eğittik, büyüttük
Yıllardır 'Arka Sokaklar'da Rıza baba karakterini canlandıran Zafer Ergin, Etiler'de yemek yedi.
15 yıldır devam eden 'Arka Sokaklar' dizisi hakkında konuşan oyuncu Zafer Ergin, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık. Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu, onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var, bende 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yaptı.
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