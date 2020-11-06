Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin esprili açıklama

15 yıldır devam eden 'Arka Sokaklar' dizisi hakkında konuşan oyuncu Zafer Ergin, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık. Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu, onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var, bende 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yaptı.