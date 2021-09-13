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13 Eylül 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 18:00:00

Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy: Kafaya çok takınca kanser oldum

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'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen ve bir süredir lenfoma tedavisi gören oyuncu Boğaç Aksoy, yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Kanseri yenen oyuncu Boğaç Aksoy, "Çok sağlıklı bir adamdım, kendini seven biriydim, yediğime içtiğime dikkat ediyordum. Tek dezavantajım çok fazla düşünen, kafaya takan biriydim. İnsanları üzmeyeyim diye çok hassastım. Pandemi girdi araya, mesleğimle ilgili kaygılar yaşadım. Güzel bir projeden çıkmıştım, üzerine katarak gitmek istiyordum ama gerçekleştiremedim. Bunlar içimde birikmeye başladı. Son üç sene bu gibi sorunlarla uğraşınca hastalık tetiklendi'' dedi.

Etiketler : arka sokaklar boğaç aksoy kanser magazin
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