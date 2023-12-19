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19 Aralık 2023 Salı 07:39:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 07:39:00

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

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'Arka Sokaklar' dizisiyle tanınan Ela Yörüklü, eski mesleğine döndü.

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü, eski mesleğine geri döndü. Yapımdan ayrılan Yörüklü, veteriner olarak görev yapıyor. Yörüklü, sosyal medya hesabından yeni hayatına dair fotoğrafları 'benimkiler' notuyla paylaştı. Yörüklü, bir röportajında "Kendimi bildim bileli hayvanlara aşığım. Çocukken ailem hayvanların yanından beni zor alırmış. Hayvanlarla ilgilenmek, onlar için bir şeyler yapmak bana hayat boyu mutluluk ve haz verecek bir şey. Bu yüzden Veteriner Fakültesi'ne girdim" demişti.

Etiketler : arka sokaklar dizi ela yörüklü veteriner oyuncu
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