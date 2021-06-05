Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

15. sezonuyla ekranda olan 'Arka Sokaklar' dizisinde sürpriz ayrılık... 16 yaşında diziye başlayan Yüsra Geyik ile 10 yaşında sete çıkan Onur Bay, projeyle yollarını ayırma kararı aldı. Çocuk yaşlarda girdikleri dizide uzun yıllardır rol alan ikili, yeni projeler için görüşmelere başladı. İkili, kariyerleri için yeni bir rota çizecek.