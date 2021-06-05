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05 Haziran 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 11:00:00

Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık

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15. sezonuyla ekranda olan 'Arka Sokaklar' dizisinde sürpriz ayrılık...

15. sezonuyla ekranda olan 'Arka Sokaklar' dizisinde sürpriz ayrılık... 16 yaşında diziye başlayan Yüsra Geyik ile 10 yaşında sete çıkan Onur Bay, projeyle yollarını ayırma kararı aldı. Çocuk yaşlarda girdikleri dizide uzun yıllardır rol alan ikili, yeni projeler için görüşmelere başladı. İkili, kariyerleri için yeni bir rota çizecek.

Etiketler : yüsra geyik onur bay arka sokaklar
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