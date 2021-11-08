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08 Kasım 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 13:00:00

‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı

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Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan 'Arka Sıradakiler'de 'Özge' karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, yeni görüntüsüyle tanınmakta zorluk çekti.

Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan 'Arka Sıradakiler'de 'Özge' karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, yeni görüntüsüyle tanınmakta zorluk çekti. Nişantaşı City's'de objektiflere yansıyan Dalgıç, yüzündeki değişimle dikkat çekti. İki yıl önce köpeği Hera'yı kaybettikten sonra hayatının değiştiğini ve depresyona girdiğini söyleyen Dalgıç, "Şehir dışına taşındım. Uzun süre sektöre uzak kaldım ama setlere özlediğim için dönme kararı aldım. Yaptığım görüşmeler var ama netleşen bir şey yok" dedi.

Etiketler : Arka Sıradakiler Özge Sevda Dalgıç
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