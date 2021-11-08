‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı

Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan 'Arka Sıradakiler'de 'Özge' karakterini canlandıran Sevda Dalgıç, yeni görüntüsüyle tanınmakta zorluk çekti. Nişantaşı City's'de objektiflere yansıyan Dalgıç, yüzündeki değişimle dikkat çekti. İki yıl önce köpeği Hera'yı kaybettikten sonra hayatının değiştiğini ve depresyona girdiğini söyleyen Dalgıç, "Şehir dışına taşındım. Uzun süre sektöre uzak kaldım ama setlere özlediğim için dönme kararı aldım. Yaptığım görüşmeler var ama netleşen bir şey yok" dedi.