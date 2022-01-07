Arka kapıdan kaçış
Modacı Gülşah Saraçoğlu ile adı yasak aşk iddialarına karışan şarkıcı Deha Bilimlier geçtiğimiz gece Etiler Sahne İstanbul'da çıktı.
Modacı Gülşah Saraçoğlu ile adı yasak aşk iddialarına karışan şarkıcı Deha Bilimlier geçtiğimiz gece Etiler Sahne İstanbul'da çıktı. Sahne sonrası dışarıda habercilerin olduğunu öğrenen şarkıcı, görüntü vermemek adına 1 saat daha mekân içerisinde kaldı. Eşi Aslı Bilimlier'in kendisini evden kovduğunu bir röportajında anlatan Bilimlier, mekânın mal kabul kapısından kaçarak soruların önünü kesti.