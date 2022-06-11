Arizona'da aşk tazelediler

Yaklaşık iki aydır eşi Uğur Akkuş'la birlikte ABD'de olan Ebru Şallı, bölgenin tadını çıkarmaya devam ediyor. Çift, Arizona'daki Büyük Kanyon'u ziyaret ederek aşklarını haykırdı. İkili, bölgeyi gezip bol bol fotoğraf ve video ile anlarını ölümsüzleştirdi. Eski manken o anlarını sosyal medya hesabından yayınlandı. Şallı'nın gönderisine hayranları binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

