Arıza dizisinin güzel oyuncusu Ayça Ayşin Turan: Kadınsan mücadelen fazla
Kadın–erkek eşitsizliğinin oyunculuk sektöründe de olduğunu ifade eden Ayça Ayşin Turan, bu durumun değişmesi için mücadele etmeye devam edeceğini anlattı.
‘Arıza’ dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan, oyunculuk sektöründeki kadın – erkek eşitsizliği hakkında konuştu. İbrahim Selim’in Youtube programına konuk olan genç oyuncu, kadınsan daha fazla mücadele etmen gerektiğini ifade etti. Ayça Ayşin Turan, "Kadınsanız dört kat daha mücadele ediyorsun. Bir erkeğin A noktasından B noktasına gitmesi basit olurken kadın olarak ekstra bir efor sarf ediyoruz. Elimden geldiğince sektörde yolumu açtım ama mücadele etmeye devam ediyorum’’ diye konuştu. Ardından kendisine sürekli sorulan estetik konusuna da açıklık getiren oyuncu, ‘’Yüzümde bir estetik yok. Ama ihtiyaç duyarsam ileride yaptırırım. Karşı değilim’’ ifadelerini kullandı.
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