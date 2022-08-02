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02 Ağustos 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 09:30:00

Arif Gülsüm aşkı yaşanmıyor

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'Balkan Ninnisi' dizisinin Arif'i yapımdaki Gülsüm, Arif sevgisiyle ilgili, "Günümüzde bu ikilinin aşkı kadar büyük bir sevginin yaşandığını zannetmiyorum" dedi.

'Balkan Ninnisi' dizisinin Arif'i yapımdaki Gülsüm, Arif sevgisiyle ilgili, "Günümüzde bu ikilinin aşkı kadar büyük bir sevginin yaşandığını zannetmiyorum" dedi.

TRT'nin Üsküp'te çekilen başrollerini Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın paylaştığı 'Balkan Ninnisi' dizisinde kadrosunda yer alan oyuncu Sarp Bozkurt, açıklamalarda bulundu. Yapımda, kısa yoldan zengin olma hayalleri kuran Arif karakterini canlandıran Bozkurt, "Günümüzde Arif'in, Gülsüm'e aşkı kadar büyük bir aşkın yaşandığını, Gülsüm'ün de artık başka biriyle bu kadar mutlu olabileceğini ve herhangi başka birinin de Arif kadar Gülsüm'ün kıymetini bilebileceğini zannetmiyorum" dedi. Yapımın başarısı hakkında oyuncu, "Her dizide bir aşk anlatılıyor. Biz de bu aşkı, dağılmamak için birbirine sarılmış bir aile üzerinden anlatmak, bizi diğer işlerden ayıran şey diye düşünüyorum" dedi. Üsküp'te olmaktan keyifli olduğunu belirten Bozkurt, "Ben burada gerçekten çok huzurlu ve mutluyum. Yeni evimizin burası olması beni çok sevindiriyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Arif Gülsüm aşkı yaşanmıyor Balkan Ninnisi Arif Erdal Özyağcılar
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