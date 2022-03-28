Arena'da ilk konser

Yıldız Tilbe, İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne aldı. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Tilbe, alanı dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkılarının yanı sıra dans şovu ve sempatik tavırlarıyla da dinleyicisinin gönlünü fetheden Tilbe, ''Burası ne kadar büyükmüş. Arena gibi gerçekten. Mekanda şahane, sizlerde şahanesiniz'' sözleriyle alkış aldı.