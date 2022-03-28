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28 Mart 2022 Pazartesi 10:17:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 10:30:00

Arena'da ilk konser

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Yıldız Tilbe, İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne aldı. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Tilbe, alanı dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Yıldız Tilbe, İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne aldı. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde Tilbe, alanı dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Şarkılarının yanı sıra dans şovu ve sempatik tavırlarıyla da dinleyicisinin gönlünü fetheden Tilbe, ''Burası ne kadar büyükmüş. Arena gibi gerçekten. Mekanda şahane, sizlerde şahanesiniz'' sözleriyle alkış aldı.

Etiketler : Yıldız Tilbe İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik KerkiSolfej organizasyon
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