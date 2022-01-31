Ardından helva kuvurdular

'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' karakterini canlandıran Selin Yeninci, diziden ayrıldı. Saniye'nin dizide ölmesinin ardından hayranları sosyal medyadan veda etti. Aralarında helva kavuran da, aile boyu ağlarken fotoğraf çekip paylaşanda oldu. Yolda Yeninci'yi görünce "Çok şükür ölmemişsin" diye gözyaşlarıyla sarılanlar da var.