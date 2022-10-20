Arda'nın ‘Pusula'sı

Genç şarkıcı Arda yeni teklisi 'Pusula'yı dinleyicilerin beğenisine sundu. Teklisinin klibinde Arda'ya, Polonyalı oyuncu Marianna Gembalczyk eşlik etti. Klip hakkında Arda, "Bir öğrencinin, öğretmenine olan hayranlığını ve hayallerini konu alıyor" dedi. Birçok enstrüman çalma yeteneğiyle ön plana çıkan şarkıcı teklisi için heyecanlı olduğunu söyledi.