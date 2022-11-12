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12 Kasım 2022 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 20:30:00

Arda'dan hazırım imajı

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2000'li yılların ilk dönemlerinde 'Yerli Leonardio DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlattı.

2000'li yılların ilk dönemlerinde 'Yerli Leonardio DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlattı. Setlere uzun bir süre ara veren oyuncu, 'Yıldızlara Bak' filmiyle mesleğine geri döndü. Kural, Instagram'dan yeni imajını paylaştı. Saçlarını kestiren ve aldığı kiloları veren Kural, adeta eski günlere dönüş sinyali verdi. 42 yaşındaki oyuncu, saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" notunu düştü.

Etiketler : arda kural leonardio dicaprio sosyal medya paylaşım
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