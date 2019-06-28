Arda Turan'ın şiş göbeği sosyal medyada dalga konusu oldu

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Yılın yorgunluğunu eşi Aslıhan Doğan Turan ve minik oğlu Hamza Arda'yla Muğla'nın Marmaris ilçesinde atan ünlü futbolcunun göbeği Instagram'da olay oldu. D Maris Hotel'de ailesiyle keyif çatan 32 yaşındaki futbolcu, önceki gün aynı otelde konaklayan dostlarıyla bir araya geldi.

Turan; Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Volkan Demirel ile ayak tenisi oynarken çekilen videosunu Instagram'da paylaştı. Bunun üzerine sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.

ESPRİ MALZEMESİ!



Yıldız futbolcunun formsuz hali, takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Turan'ın sezon biter bitmez göbek yapmasına "Arda, bu ne hız!" yorumu geldi. Pek çok muzip sosyal medya kullanıcısı da esprili yorumlarla Arda'nın göbeğini diline doladı.

KARİZMASI ÇİZİLDİ!



"Arda'nın göbeği bağımsızlığını ilan etmiş."

"Arda Turan'dan göbek şov."

"O göbek anca Survivor'da erir."

"Arda, göbek değil; bildiğin yazlığına balkon yapmış."

"Günde çift idman bile yapsa o göbek erimez arkadaş…"

Ünlü futbolcu, eşi Aslıhan Doğan'la Ege'de keyif çatıyor.