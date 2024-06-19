Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, hayalini açıkladı.

"İKİ HAYALİM VAR"



'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk olan Aslıhan Doğan, "İki hayalim var. Biri, İsviçre'den ev almak. Diğeri de bir restoran açmak" dedi.

MADRİD'DEN LONDRA'YA YEMEK JESTİ



Aslıhan Doğan, sevgili olmadıkları bir zamanda Turan'ın Madrid'den Londra'ya tek başına yemek yememesi için yanına geldiğini söyledi.

Aslıhan Doğan, "Biz Arda'yla henüz arkadaşken bir gün Londra'da yalnız yemek yemeyeyim diye Madrid'den uçağa atlayıp Londra'ya gelmişti, ilk baş başa yemeğimizi o zaman yedik. Çok şaşırmıştım. Değişik bir jestti" dedi.