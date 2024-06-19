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19 Haziran 2024 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 14:30:00

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan hayalini açıkladı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Teknik direktör Arda Turan ile mutlu bir evlilikleri olan Aslıhan Doğan iki hayali olduğunu söyledi. Ünlü isim Aslıhan Doğan'ın hayranları tarafından merak edilen hayalleri işte karşınızda...

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, hayalini açıkladı.

"İKİ HAYALİM VAR"

'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk olan Aslıhan Doğan, "İki hayalim var. Biri, İsviçre'den ev almak. Diğeri de bir restoran açmak" dedi.

MADRİD'DEN LONDRA'YA YEMEK JESTİ

Aslıhan Doğan, sevgili olmadıkları bir zamanda Turan'ın Madrid'den Londra'ya tek başına yemek yememesi için yanına geldiğini söyledi.

Aslıhan Doğan, "Biz Arda'yla henüz arkadaşken bir gün Londra'da yalnız yemek yemeyeyim diye Madrid'den uçağa atlayıp Londra'ya gelmişti, ilk baş başa yemeğimizi o zaman yedik. Çok şaşırmıştım. Değişik bir jestti" dedi.

Etiketler : arda turan aslıhan doğan magazin
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