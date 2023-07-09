Arda gurur kaynağımız!

Şarkıcı Derya Uluğ bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nde sahne aldı. Konser öncesi habercilerle bir araya gelen ve sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Uluğ, 18 yaşındaki Arda Güler'in 30 milyon Euro'ya 6 yıllığına Real Madrid'e transfer olmasıyla ilgili konuştu. Uluğ, "Arda ülkemiz için çok değerli bir yetenek. Hissettiğim tek duygu, gurur. Bir futbolcunun geleceği söz konusu ise bize sadece onu desteklemek düşer. Şahsen ben imza törenini mutluluk gözyaşlarıyla izledim" dedi.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK



Mustafa Mert Koç ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolünde yer aldığı 'Yaz Şarkısı' dizisine konuk olan Uluğ, "Çok tatlı bir deneyimdi. Müzikle iç içe bir proje olduğu için kabul ettim. Kimse ilk kez yaptığıma inanmadı. Belki devamı gelebilir bilemeyiz zaman ne gösterir" dedi. Yoğun bir konser maratonuna giren şarkıcı, "Ben çalışmayı çok seven biriyim. Her gün konser verebilirim. Bazen zorlukları oluyor tabi yollar, uykusuzluklar, ses kısılması gibi ama işimi çok sevdiğim için bunlar benim için geçici problemler" dedi.