VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki'den dönüşüm mesajı! Sürecin her aşaması adım adım denetlenecek
İstanbul ve Tekirdağ için kritik karar.. 2 sahada petrol araması sürecek
Batılı ülkeler şaşkın! Çin'den sürpriz yaptırım hamlesi
Türkiye karşıtı lobi harekete geçti... F-16'lı tehdit mektubu!
Threads haber için uygun platform değil
Van Gölü'nde serinleme vakti
09 Temmuz 2023 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 15:52:00

Arda gurur kaynağımız!

ABONE OL

Koyu bir Fenerbahçeli olan Derya Uluğ, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'le gurur duyduğunu, imza törenini ağlayarak izlediğini söyledi.

Şarkıcı Derya Uluğ bu yıl 23'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali'nde sahne aldı. Konser öncesi habercilerle bir araya gelen ve sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Uluğ, 18 yaşındaki Arda Güler'in 30 milyon Euro'ya 6 yıllığına Real Madrid'e transfer olmasıyla ilgili konuştu. Uluğ, "Arda ülkemiz için çok değerli bir yetenek. Hissettiğim tek duygu, gurur. Bir futbolcunun geleceği söz konusu ise bize sadece onu desteklemek düşer. Şahsen ben imza törenini mutluluk gözyaşlarıyla izledim" dedi.

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK

Mustafa Mert Koç ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolünde yer aldığı 'Yaz Şarkısı' dizisine konuk olan Uluğ, "Çok tatlı bir deneyimdi. Müzikle iç içe bir proje olduğu için kabul ettim. Kimse ilk kez yaptığıma inanmadı. Belki devamı gelebilir bilemeyiz zaman ne gösterir" dedi. Yoğun bir konser maratonuna giren şarkıcı, "Ben çalışmayı çok seven biriyim. Her gün konser verebilirim. Bazen zorlukları oluyor tabi yollar, uykusuzluklar, ses kısılması gibi ama işimi çok sevdiğim için bunlar benim için geçici problemler" dedi.

Etiketler : derya uluğ arda güler real madrid
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Futbol aşkına

Futbol aşkına
Klasik arabasını klibinde kullandı

Klasik arabasını klibinde kullandı
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
Şöhret ateşten gömlek

Şöhret ateşten gömlek
Adalet'li Seda

Adalet'li Seda
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX