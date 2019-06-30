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30 Haziran 2019 12:11 | Pazar

Arda Ayten kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru

Arda Ayten kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru araştırılıyor. ATV'nin izlenme rekorları kıran fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1.000.000 TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan Arda Ayten gündem konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 19 yaşındaki Arda Ayten Türkiye’yi heyecanlandırmayı başardı. Arda Ayten yarışmaya Kahramanmaraş’tan katıldı. Papyonu ve bonus saçları ile dikkat çeken Arda, Maraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp öğrencisi. Arda Ayten hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Arda Ayten kimdir? yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de Türkiye'yi heyecanlandıran bir yarışması vardı. Uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti.  Sosyal medyada gündem konusu olmayı başaran Arda'nın "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ise duygulandırdı. 1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise yarışmanın süresi bitti. 1 milyonluk soru gelecek programda açılacak. Arda Ayten hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

ARDA AYTEN KİMDİR? 
Kim Milyoner Olmak İster, yarışmasında herkesin merakla beklediği bir gelişme oldu. Arda Ayten, 1.000.000 TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı. 
Üniversite ikinci sınıf öğrencisi olan Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu gören ender isimlerden oldu.

Maraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp okuyan 19 yaşındaki Arda, yılda 150’ye yakın kitap okuduğunu belirtirken parası olduğu takdirde bu kitap sayısını da artıracağını belirtti. 

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru için süre yetmedi. Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru gelecek programda açılacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER  BİN LİRALIK SORU:
Karadeniz Ereğli’nin eski Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kimin kendisine “2009 yılı programım dolu Halil’ciğim ama 2010’da Ereğli’yi düşünüyorum” dediğini duyurmuştur?

Sorunun cevap şıkları ise şu şekildeydi:

A: Michael Jackson

B: Pele

C: Barack Obama

D: Mike Tyson

Cevap elbette Michael Jackson

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 125 BİN LİRALIK SORU: 
Hangisinin bir türünün dişleri dünyadaki bilinen en güçlü biyolojik madde olup karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca bile dayanabilir.

Cevaplar

A: Kerevit

B: Salyangoz

C: Komodo ejderi

D: Hipopotam

Bu sorunun doğru cevabı B: Salyangoz.

Yarışmacı doğru cevap verdi ve salyangoz diyerek 125 bin lira kazandı.

KİM MİLYONAR OLMAK İSTER 250 BİN LİRALIK SORU
Herodotos’a göre, Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde ‘bekas’ yani ‘ekmek’ dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir.

Cevaplar

A: Frigyalılar

B: Hititler

C: Sümerler

D: Lidyalılar

Doğru Cevap – A: Frigyalılar

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