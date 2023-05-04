Arayış'tan ilk kareler

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı 'Arayış' dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Projenin ilk sezonundan ilk kareler yayınladı. Fragmanda Günsür'ün hayat verdiği 'Tufan' karakterinin "Mutluluk bir ada, kulaç attıkça uzaklaşan, asla ulaşamadığımız bir ada" sözlerine, Enver'in canlandırdığı Nisan'ın "Acılarına karşılık vaad edilen bir cennet var, kalbine güven, orada bir yerde" dediği sahneler dikkat çekti. Projenin yeni sezon çekimleri Aslı Enver'in hamileliği nedeniyle ertelenmişti.